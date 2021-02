Vaccin AstraZeneca: pourquoi les 60.000 doses arrivées en Belgique ne seront administrées que dans une semaine

Les 59.600 premières doses des 7,5 millions de vaccins AstraZeneca commandés par la Belgique sont arrivées. Cependant, elles ne seront pas administrées avant une semaine.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuwes, la raison serait essentiellement logistique.

Dirk Ramaekers, chef de la taskforce vaccination, explique : « Ce ne sont pas des bonbons à distribuer. Et non, les procédures n’ont pas pu être établies plus tôt : ce n’est que la semaine dernière que nous avons reçu les informations détaillées d’AstraZeneca sur la manière dont elles doivent être mises en place, l’administration, la distribution et la conservation, avec le respect nécessaire de la chaîne du froid ».