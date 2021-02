Les entreprises ont davantage trié leurs déchets en plastique mais il reste du boulot

Grâce à un outil développé par la société Deloitte, Valipac a identifié les entreprises qui génèrent des emballages en plastique mais ne les trient pas. "Et elles sont nombreuses: une entreprise sur six pourrait améliorer le tri des déchets d'emballages en plastique".

En dehors du contexte des emballages en plastique, Valipac estime, sur base des données de 190.000 entreprises belges, que celles-ci sont en général assez performantes en termes de tri des déchets. La quantité de déchets résiduels a diminué de 20.500 tonnes (-1,2%) mais "là aussi, le potentiel d'amélioration est élevé".

"Le chemin vers une véritable économie circulaire de l'emballage est encore long. Et chaque intervenant du cycle de l'emballage doit prendre ses responsabilités", juge Valipac, qui a élaboré, fin 2020, avec les fédérations sectorielles, "le tout premier plan emballages industriels" visant à éviter la production de déchets, échanger des connaissances sur la circularité, miser sur l'éco-conception et l'utilisation de matériaux réutilisables, et à améliorer le recyclage et la traçabilité.