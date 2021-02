Une enquête ouverte après le clash entre Antonio Conte et Andrea Agnelli pendant Juventus-Inter

La fédération italienne de football (FIGC) a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête visant les dirigeants de la Juventus et de l’Inter Milan, après les insultes échangées notamment entre le président turinois Andrea Agnelli et l’entraîneur milanais Antonio Conte, mardi à Turin.

Le procureur fédéral a «ouvert une enquête relative au comportement des dirigeants et aux membres de la Juventus et de l’Inter pendant et à la fin de la demi-finale retour de Coupe d’Italie», a annoncé la FIGC dans un communiqué.