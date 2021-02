Coronavirus: le couvre-feu prolongé jusqu’au 1er mars en Wallonie

En accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, le gouvernement régional a décidé de prolonger le couvre-feu de 22h00 à 6h00 du matin jusqu’au 1er mars, a-t-il annoncé jeudi.

Une nouvelle fois prolongé le 12 janvier dernier, ce couvre-feu devait arriver à échéance le 15 février prochain.

Il avait été décidé une première fois le 23 octobre dernier – et même le 12 octobre dans le Brabant wallon et en province de Luxembourg – et devait initialement durer jusqu’au 19 novembre.