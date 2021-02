Goffin éliminé au premier tour en Australie: «Tout rentrera dans l’ordre pour David», réagit Elise Mertens

C’est la mauvaise nouvelle après seulement quatre jours à l’Open d’Australie. Sur les sept Belges engagés dans les tableaux de simple à Melbourne, il n’en reste plus qu’un, ou plus exactement une, à l’issue du deuxième tour. Il s’agit d’Elise Mertens (WTA 16), victorieuse 7-6 (10/8), 6-1 de la Chinoise Lin Zhu (WTA 92).

«Pour David, ce n’est pas évident à l’heure actuelle», a-t-elle expliqué. «Il était tête de série, mais il n’y a plus de matches faciles en Grand Chelem. Les joueurs et les joueuses dans le tableau ici ne le sont pas pour rien. Ils ont des qualités, ils jouent tous bien. Il faut être fort mentalement, bien physiquement. Il faut répondre présent à chaque match. Ce n’est jamais agréable de perdre en cinq sets. Qui plus est au premier tour. Enfin, moi je ne joue pas cinq sets, mais c’est la même chose. C’est dur à encaisser. Maintenant, David est un super joueur. Et je crois qu’il le sait aussi. Je ne me fais dès lors pas trop de soucis pour lui. Avec de la confiance, tout rentrera dans l’ordre.»