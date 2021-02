Le geste déplacé d'une spectatrice à Nadal en plein match (vidéos)

Alors que chez nous les stades restent désespérément vides en raison de la crise sanitaire, en Australie, par contre, les spectateurs ont effectué leur retour. Un retour apprécié par les joueurs quoique… Une spectatrice s’est distinguée de bien vilaine manière à l’occasion de la rencontre disputée par Rafael Nadal sur la Rod Laver Arena.

De toute évidence éméchée, elle s’est permise d’hurler lorsque l’Espagnol s’apprêtait à servir. L’arbitre a été contraint d’intervenir. Vexée, elle a un fait un doigt d’honneur à Nadal. Pas de quoi le déstabiliser et il a même demandé si ce doigt d’honneur lui était destinée. La spectatrice a été expulsée et Nadal a poursuivi sa domination face à l’Américain Michael Mmoh, 177e mondial et issu des qualifications. Victoire en 3 sets : 6-1, 6-4, 6-2 en 1h47.

Au troisième tour de l’Open d’Australie, Nadal affrontera le Britannique Cameron Norrie (ATP 69).