PepsiCo mise sur un retour aux habitudes pré-pandémie en 2021 avec la vaccination

"Nous supposons que les campagnes de vaccination vont s'accélérer et que les déplacements des populations vont reprendre progressivement, poussant les consommateurs à revenir à certaines habitudes de pré-pandémie d'ici le second semestre", a souligné le PDG de l'entreprise, Ramon Laguarta, dans un communiqué.

"Nous supposons également que certains changements de comportement liés à la pandémie se maintiendront, tels que l'adoption et l'utilisation toujours plus fréquentes d'internet, le recours plus régulier au télétravail et une demande continue des ménages pour des grandes marques connues", a-t-il ajouté.