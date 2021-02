Une croissance plus faible que prévu en 2021 (Bureau du plan)

La reprise devrait retrouver de l'élan au printemps, à mesure que les campagnes de vaccination atteignent leur vitesse de croisière et renforcent la confiance des consommateurs et des chefs d'entreprise, pointe le Bureau du plan. La reprise de l'économie belge devrait encore être interrompue au premier trimestre mais se renforcerait par la suite, "portée par les exportations et la consommation des particuliers".

"Malgré l'ampleur du choc économique, le revenu disponible réel des particuliers a encore légèrement augmenté en 2020 (0,7%), grâce aux mesures de soutien des autorités publiques et à la faible inflation. Néanmoins, la consommation des particuliers a baissé de 7,7% l'an dernier, en raison de la réduction des possibilités de consommation et de la forte détérioration de la confiance des consommateurs. Grâce à la réouverture de la plupart des commerces en décembre dernier et en supposant que les mesures actuelles pourront être assouplies durant le printemps, les particuliers devraient retrouver des comportements de consommation plus habituels en 2021."