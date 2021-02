Au Parlement, le MR dit non à «une loi pandémie générale»

En séance au Parlement fédéral, ce jeudi après-midi, où il était question de la future loi pandémie, c’est du MR que sont venues les flèches. Les mises en garde, en tout cas. Les libéraux-réformateurs sont hostiles à l’adoption de quelque loi pandémie (comme on l’appelle) « qui établirait les restrictions à nos libertés de manière pérenne », a relancé la députée Nathalie Gilson. La même dit non à « toute loi générale qui pourrait être activée à l’avenir » lors de telle ou telle autre crise comparable à celle que nous connaissons, ou jugée comparable. « Figer les restrictions aux libertés, les systèmes de réquisition, de couvre-feu, etc., ce n’est pas acceptable. »

Bref, les bleus freinent et recadrent. Leur président, Georges-Louis Bouchez, avait laissé entendre déjà combien le MR était hostile à une loi pandémie qui, revisitant la gestion de la crise en cours, se projetterait dans l’avenir en fournissant des textes à répliquer en cas de crise. En posant ces balises, le MR, partenaire de la majorité Vivaldi, redimensionne, si l’on comprend bien, la portée de l’exercice dont on parle beaucoup ces derniers jours.

Quoi qu’il en soit, il est question d’avoir un « grand débat » à la Chambre. Avec la société civile ? Catherine Fonck, cheffe de groupe CDH, a plaidé en ce sens. En réponse, le Premier ministre a renvoyé la balle au Parlement, « c’est à lui de décider ». On ne tranche pas. Le même, à propos de ce possible futur débat « à caractère exceptionnel », a appelé à « dépasser les clivages majorité-opposition ». Pour Défi, François De Smet n’a pas moins ciblé la gestion de crise via des arrêtés en rafale, et l’adoption de décisions touchant à l’Etat de droit où, estime-t-il, on a contourné la Constitution.