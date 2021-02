Bonne nouvelle pour Eden Hazard: le Diable rouge est déjà de retour à l’entraînement du Real Madrid

On pensait que sa blessure musculaire à la cuisse gauche allait le tenir écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Eh bien, ce n’est visiblement pas le cas. En effet, sur des photos de l’entraînement de ce jeudi du Real Madrid, on voit Eden Hazard bel et bien présent. Le Real prépare la rencontre de la 23e journée de Liga dimanche face à Valence.

« L’entraînement a commencé avec les joueurs réalisant des toros. Après cela, ils ont travaillé la possession, la circulation du ballon, le pressing et la sortie de balle. Puis, ils ont complété des exercices de technique et de tactique. Pour terminer, ils ont disputé un match sur terrain aux dimensions réduites. Rodrygo, Hazard et Valverde ont alterné travail en dehors et sur la pelouse, tandis que Odriozola et Marcelo se sont exercés à l’intérieur des installations. Sergio Ramos a poursuivi son processus de récupération », précise le club madrilène.

Eden Hazard sera-t-il de la partie dimanche ? Il est trop tôt pour le dire. Mais le Brainois est déjà de retour sur les pelouses. Et ça, c’est une excellente nouvelle !