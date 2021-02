Coronavirus - KBC un peu moins pessimiste sur l'impact de la crise sanitaire (2)

KBC se montrait un peu moins pessimiste concernant l'impact de la crise du coronavirus, jeudi, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels. Le patron de la banque, Johan Thijs, a indiqué que le scénario le plus pessimiste, émis il y a bientôt un an, et qui faisait état d'éventuelles réductions de valeur sur crédits se chiffrant à 1,6 milliard d'euros, n'allait vraisemblablement pas se réaliser. "Mais nous restons prudents car le réel impact de la crise va seulement se faire sentir."

Par Belga