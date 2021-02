Un nouveau centre d’affaires près de Brussels Airport

Un nouveau centre d’affaires et d’événements a ouvert ses portes en ce début d’année à deux pas de Brussels Airport : Frame21. Après un lancement réussi à Herentals en 2008, Frame21 investit donc pour la première fois la capitale. Il est situé sur le site prestigieux du Corporate Village immergé lui-même dans un parc à Zaventem, à un jet de pierre des pistes de l’aéroport. « Le choix de cet emplacement est stratégique, tant en termes de visibilité que d’accessibilité », explique la PDG Charline Lenaerts qui affiche d’emblée l’ambition d’ouvrir d’autres centres d’affaires prochainement.

Frame21 Brussels Airport est un espace modulable de 3.100 m² décoré dans un style industriel avec comme principale source d’inspiration l’aéroport lui-même. Le centre propose des sièges « soft seating », un bar avec un coin café et boissons ainsi que des salons permettant à chacun de travailler dans un environnement qualifié de « dynamique » et d’« apaisant ». Des « Social Clubs » seront organisés sur le site, histoire de mieux faire connaissance et de réseauter à l’envi.

A terme, Frame21 compte multiplier sa présence à Bruxelles, mais aussi en Flandre et aux Pays-Bas.