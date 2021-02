Mauvaise nouvelle pour le PSG: Neymar manquera le match aller face à Barcelone en Ligue des champions

Si certains observateurs espagnols tiquent sur les 100 millions (plus les bonus) dépensés par le Real Madrid pour Eden Hazard au prorata des matches joués, que doivent penser les aficionados du PSG avec le nouveau forfait de Neymar à l’approche de la Ligue des champions ? Recruté pour 222 millions à Barcelone durant l’été 2017 (toujours le record du monde à ce jour), le Brésilien va rater la phase à élimination directe pour la troisième fois en quatre saisons. Cette fois-ci, il souffre d’une lésion de grade 2 aux adducteurs encourue mercredi soir en Coupe de France à Caen et qui le met sur la touche pour quatre semaines. Une période d’indisponibilité qui le prive du match de mardi à Barcelone… et du 10 mars au Parc des Princes.

Or, il est inutile de rappeler que les propriétaires qataris du club francilien n’ont pas cassé leur tirelire pour uniquement gagner la Ligue 1, la Coupe de France ou le Trophée des Champions.

Malédiction ?

Ce forfait, auquel s’ajoute celui d’Angel Di Maria à la suite du Clasico, modifie quelque peu la donne avant les retrouvailles avec Barcelone, alors que les Blaugranas n’ont plus croisé la route des Parisiens depuis la « remontada » de 2017… qui avait été en quelque sorte à la base du recrutement de Neymar, surtout si on se remémore les résultats européens du PSG avec lui. La première finale parisienne en C1 a coïncidé avec la présence de Neymar dans la phase décisive après avoir manqué une grosse partie des matches de poules. À l’inverse, le PSG s’est planté en 8es de finale face au Real Madrid en 2018 alors que le Brésilien soignait une fracture du métatarse et n’a pu faire mieux au même stade en 2019 à la fois vaincu par Romelu Lukaku et Manchester United (malgré une victoire 0-2 à Old Trafford) et une nouvelle blessure (métatarse et cheville) du Brésilien, suspendu ensuite par l’UEFA pour avoir insulté l’arbitre sur les réseaux sociaux.