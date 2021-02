Nombre de passagers en baisse de 84% à Brussels Airport en janvier

"L'interdiction des voyages non-essentiels qui est entrée en vigueur il y a deux semaines et qui marquera l'ensemble du mois de février plombe encore les taux de fréquentation actuelle. Nous espérons de tout cœur pouvoir relancer, en toute sécurité, les voyages non-essentiels pour les vacances de Pâques et portons de vrais espoirs pour l'été prochain. La faible activité du côté passagers contraste avec l'intensité de nos activités cargo, en hausse de plus de 20% en janvier. Brussels Airport continue à jouer un rôle important dans le transport des vaccins Covid grâce à des équipements et des partenaires spécialisés", a indiqué dans un communiqué le patron de la Brussels Airport Company, Arnaud Feist.

Les volumes dans le segment du full cargo ont augmenté de 73% en janvier par rapport à la même période en 2020. Le segment des services express a également connu une forte croissance en janvier par rapport à l'année dernière (+37%). Ces hausses permettent en grande partie de compenser les volumes limités sur les vols de passagers. Une fois n'est pas coutume, le fret par camion est également en hausse (+10%), après plusieurs mois de baisse.