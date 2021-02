Météo: alerte jaune sur toute la Belgique

L’Institut royal météorologique (IRM) alerte, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols/routes du réseau secondaire et des plaques de glace qui se reforment après la fonte. La nuit prochaine, des plaques de givre pourront à nouveau se former également.

Par ailleurs, la journée de vendredi devrait encore être ensoleillée et froide, avec des maxima compris entre -1 et -5 degrés, malgré un vent piquant d’est-nord-est, assez fort au littoral, avertit l’IRM. Ce vent rendra les températures ressenties plus basses de quelques degrés.

Ce week-end

Jusqu'à samedi, le temps restera froid avec des températures diurnes proches de 0 degré en beaucoup d'endroits. Les gelées nocturnes seront prononcées avec des minima de -6 à 13 degrés. A partir de dimanche, les températures deviendront positives en journée sur l'ensemble du pays.