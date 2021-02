L’économie belge sortira de la crise à la mi-2022, selon Belfius

L’économie belge progressera de 3,6 % en 2021 et de 3,5 % en 2022, selon les projections – plus pessimistes que les précédentes – de l’organe de recherche de la banque Belfius qui insiste toutefois sur la grande incertitude liée à l’évolution de la pandémie, la fin du soutien des pouvoirs publics et au comportement des consommateurs et des producteurs.

Le scénario se base sur des assouplissements progressifs à partir de l’été et une économie entièrement réouverte à partir d’octobre. Belfius pense en outre que le régime de chômage temporaire, qui court provisoirement jusque fin mars, sera à nouveau prolongé.

La banque prévoit « une croissance légèrement négative au premier trimestre de 2021, parce que la confiance des consommateurs a de nouveau chuté en raison des nouvelles mesures liées au Covid-19. Le deuxième trimestre sera marqué par une croissance très limitée. Ce n’est que d’ici au second semestre que nous assisterons à une relance grâce aux assouplissements et au regain de confiance des consommateurs. Nous assisterons enfin à une accélération de la croissance au quatrième trimestre. »