Grève vendredi sur les sites d'Ans et de Charleroi de Fabricom

Les travailleurs des sites d'Ans et de Charleroi de Fabricom (Engie) seront en grève vendredi, a fait savoir le syndicat socialiste dans un communiqué. Trois ouvriers et trois employés ont été licenciés et les Métallos de Luxembourg-Liège (FGTB) craignent que la direction de Fabricom ne cherche à éviter une procédure de licenciement collectif en ordonnant des départs en petite quantité.

Par Belga