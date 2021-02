Hockey: le Léopold disputera le Final 4 de l’EHL

Les organisateurs de l’Euro Hockey League (EHL) et la Fédération européenne de hockey (EHF) ont annoncé qu’ils avaient trouvé un accord avec les autorités néerlandaises et qu’ils pourraient organiser, à huis clos, le dernier round de la prestigieuse compétition européenne. Celle-ci se déroulera au Wagener Stadium d’Amsterdam, les 3 et 5 avril en adaptant la formule initiale du tournoi en raison de la situation sanitaire actuelle.

Le Final 4 messieurs offrira 2 belles affiches opposant finalement les 4 têtes de série de cette édition 2020-2021. Les Allemands d’Uhlenhorst Mülheim affronteront les Espagnols de l’Atlètic Terrassa tandis que les Néerlandais de Bloemendaal se dresseront sur la route du Léopold (qui devait initialement affronter Kampong).

Ce format inédit impliquera naturellement un changement dans la structure générale de l’EHL pour l’année 2021 puisque 8 équipes devaient normalement prendre part au rendez-vous. Les 4 clubs restés sur le carreau seront invités à une compétition alternative qui se déroulera en octobre prochain selon une organisation qui reste encore à déterminer.