Karim Belhocine après l’élimination du SC Charleroi contre La Gantoise (3-1): «On aurait dû faire 2-0»

Le Sporting de Charleroi s’est fait éliminer de la Coupe de Belgique ce jeudi face à La Gantoise. Après avoir ouvert le score dans la première minute de jeu, les Zèbres ont longtemps dominé avant de s’effondrer en fin de match. Un manque de réalisme qui a coûté cher selon Karim Belhocine, interrogé au micro de RTL Sport.

« C’est difficile. On est éliminé, pourtant je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps. On a vite ouvert le score et on s’est créé pas mal de situations franches. On aurait dû faire 2-0. On est moins bien revenu en deuxième mi-temps, mais je crois qu’on a quand même marqué un deuxième but. Je ne sais pas s’il était valable mais il n’a malheureusement pas été accepté. Ensuite, La Gantoise est revenue au score puis est passée devant. Quand vous menez et que vous avez des situations pour faire le break et que vous ne marquez pas, il est clair que vous vous exposez à ce genre de situations. C’est très important de réussir à mettre le deuxième », a déclaré le coach du Sporting de Charleroi, avant d’évoquer le choc de ce week-end, face au FC Bruges

« Il faut qu’on soit prêt pour ce week-end contre Bruges. En tant que footballeurs professionnels, on doit se rendre compte que c’est une autre compétition, c’est l’occasion d’attaquer un autre match contre la meilleure équipe du championnat. Cette compétition-là continue et le match d’aujourd’hui est derrière nous ».