Emmanuel André ironise «un plan secret pour tous nous manipuler» (photos)

Depuis quelques jours, la « Twittosphère » (Twitter) voit apparaître dans son fil d’actualités une série de mèmes avec la même charte graphique. Derrière cela : Républigram. Républigram est un générateur de mèmes fruit d’une campagne de communication d’Emmanuel Macron datant d’un an. Ce créateur de mèmes a énormément de succès depuis que, ce week-end, le président de la République française, a posté sur Instagram plusieurs photos de sensibilisation aux gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Il n’en a pas fallu plus à Emmanuel André pour emboîter le pas du président de la République, et ce de manière ironique, en dévoilant son « plan secret pour tous nous manipuler » et livrer en images sa stratégie de communication.

« Alerter les rassuristes », « Rassurer les alarmistes », « Décevoir les complotistes », voire « Déranger les populistes », le microbiologiste de la KUL ironise un certain scepticisme à l’égard des « experts » de la crise sanitaire à la sauce Républigram.