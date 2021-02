Vincent Kompany très satisfait par la prestation d’Anderlecht contre l’Union SG (0-5): «L’équipe a su rester calme» (vidéos)

Interrogé au micro d’RTL Sport après la qualification d’Anderlecht face à l’Union Saint-Gilloise, Vincent Kompany s’est montré très satisfait de la manière dont ses joueurs ont contrôlé la rencontre. « Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est une première mi-temps difficile, où l’Union était bien techniquement. Je suis quand même satisfait de voir qu’au lieu d’être nerveuse, l’équipe a su rester de plus en plus calme avant d’inscrire le deuxième but. Je suis également content de voir que les joueurs qui sont montés nous ont donné ce petit plus. Malgré des joueurs d’expérience en face, on est resté calme, et on ne s’est pas laissé abattre par le fait que le match était compliqué pour nous », a déclaré le coach anderlechtois après la rencontre, avant d’aborder son attitude sur le terrain.

« Je ne peux rien laisser aux joueurs. Je ne peux pas coacher et du jour au lendemain les rendre meilleurs, mais je peux juste leur donner une approche pour grandir plus vite. C’est ce que je fais en match, comme aujourd’hui, et je fais la même chose à l’entraînement. En dehors j’essaye d’être plus relax et de leur laisser plus de liberté car il y a énormément de pression de ma part ».

Buteur pour la première fois sous le maillot d’Anderlecht, Abdoulaye Diaby s’est même offert un doublé ce jeudi, après plusieurs mois sans marquer. « Ça fait plaisir, de rentrer, de marquer et d’avoir du temps de jeu. Ça fait du bien ! On m’a pris à Anderlecht pour apporter à l’équipe offensivement, et ça fait toujours du bien de marquer. J’ai tout de suite été bien intégré dans l’équipe. Je suis patient et je travaille, je ne suis pas encore à 100 % mais le rythme est essentiel pour moi, et une fois que j’en aurai ce sera encore mieux pour l’équipe et pour moi », s’est-il réjoui, avant de revenir plus en détail sur la performance des Mauves.