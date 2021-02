Rapport annuel de la BNB - L'immobilier résidentiel reste un point d'attention pour la Banque nationale

Les "vulnérabilités" du marché immobilier belge sont connues: niveau d'endettement élevé des ménages

et forte exposition des banques, qui se livrent une concurrence féroce, dans un contexte de prix en constante augmentation. Or, "on continue à observer une hausse et même une accélération de la hausse des prix immobiliers", constate le gouverneur, Pierre Wunsch.