Rapport annuel de la BNB - La Belgique s'en sort un peu mieux que prévu

Le Belgique a fait moins bien que les Pays-Bas (-4,3% du PIB) ou l'Allemagne (-5,5%) mais mieux que la moyenne européenne (-7,3%) et que certains de ses voisins comme la France (-9,3%) ou la Grande-Bretagne (-10%).

"C'est une baisse du PIB unique dans notre histoire mais c'est moins mauvais qu'attendu. A un certain moment, on s'attendait à ce que la chute soit de 8%, voire de 9 à 10%. Finalement, c'est -6", a souligné le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, à l'occasion de la publication du rapport annuel de l'institution monétaire.

Selon Pierre Wunsch, "l'économie belge a montré une certaine résilience" face à la crise sanitaire. Après le premier confinement, l'économie a rebondi au troisième trimestre. Le second confinement n'a pas trop fait souffrir l'économie belge, à l'exception notable de certains secteurs martyrs comme l'horeca, visés par des mesures de fermeture. Et "le quatrième trimestre n'a pas été si mauvais. Nous sommes un des rares pays à avoir connu une croissance positive."

Ce qui rend la situation actuelle unique, c'est que la crise économique est due à un choc externe, la pandémie de Covid-19, et non à de grands déséquilibres économiques, comme cela a été le cas lors de la grande crise financière de 2008-2009. "Cela conduit à un certain optimisme d'un retour assez rapide au niveau de PIB d'avant-crise. Il y a d'ailleurs l'exemple positif de la Chine".