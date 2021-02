Météo: un week-end froid mais ensoleillé

Le temps sera sec et à nouveau ensoleillé ce vendredi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles d’altitude pourront par moments transiter sur la partie sud du pays. Les maxima se situeront entre -1 et -5 degrés. Le vent sera modéré, et assez fort au littoral. Ce vent piquant renforcera la sensation de froid. En soirée et durant la nuit de vendredi à samedi, le temps restera sec sous un ciel pratiquement serein. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -6 à -15 degrés.

Samedi, le soleil sera omniprésent. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et compris entre 0 et -2 dans le nord de la Campine où il y aura encore assez bien de neige. Ailleurs, le mercure passera la barre de 0 degré et atteindra même localement +2 degrés. Le vent sera modéré, et parfois assez fort en haute Ardenne, de secteur est.

Dimanche, le temps sera ensoleillé bien que les nuages élevés deviendront de plus en plus nombreux depuis l’ouest en cours de journée. En matinée, les gelées seront encore sévères. Les maxima se situeront tout juste au-dessus de 0 degré en Haute Ardenne, mais ils atteindront +3 degrés sur le nord et autour de +5 ou +6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort sur les hauteurs, de secteur sud-est.