Résistantes en 2020, les banques devront jouer serré en 2021

Sans conteste, les résultats publiés par les principaux groupes bancaires européens portent la marque de la crise.

L'espagnol Banco Santander a essuyé une gigantesque perte de près de 9 milliards d'euros. L'italien UniCredit et son compatriote Banca Monte dei Paschi di Siena ont affiché des pertes respectives de presque 3 milliards et 1,3 milliard. Le français Société Générale a subi une perte de 258 millions et l'allemand Commerzbank une de presque 3 milliards.