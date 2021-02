Procès en destitution de Donald Trump: «Le président est très optimiste», selon ses avocats

A partir de midi (19 heure belge), les avocats du 45e président des Etats-Unis tenteront de démonter l’argumentaire des procureurs démocrates qui, pendant deux jours, sont revenus sur l’attaque sanglante du 6 janvier dans un exposé implacable, truffé de vidéos choc.

«Le président est très optimiste», a affirmé jeudi sur Fox News l’un de ses avocats, David Schoen, en promettant un court exposé, de moins de quatre heures, devant les cent sénateurs, juges, jurés, et témoins de ce procès historique. «Comme je le disais depuis le début de ce truc, ce procès n’aurait jamais dû arriver et s’il devait se produire, il devrait être aussi court que possible, compte tenu de l’absence totale de preuves», a-il asséné.