La folle rumeur PSG pour… Romelu Lukaku

En proie à de sérieuses difficultés financières, l’Inter pourrait être vendu par ses propriétaires chinois. Le club milanais pourrait donc être contraint de vendre ses joueurs les plus « bankables » comme Lautaro Martinez et… Romelu Lukaku. La somme de 200 millions d’euros a déjà circulé en ce qui concerne le buteur belge.

Cité à Manchester City, son nom circule aussi du côté de Paris où le coach argentin Mauricio Pochettino en aurait, selon Calciomercato.com, fait une priorité.

Mauro Icardi, l’ex-buteur de… l’Inter, n’est pas le plus convaincant cette saison au PSG et le départ de Kylian Mbappé (au Real Madrid ?) n’est pas totalement à exclure. Dans ces conditions, pas étonnant que le club parisien se positionne sur le meilleur buteur et meilleur joueur de l’Europa League 2020. Les Parisiens n’ont sans doute pas oublié qu’il a été leur bourreau en Ligue des champions en 2019 avec Manchester United. Battus 0-2 à Old Trafford, les Mancuniens avaient renversé la situation au retour en s’imposant 1-3 au Parc des Princes, avec notamment deux buts d’un certain Romelu Lukaku !