Au-delà des chiffres élevés des saisies et des arrestations, les trafiquants de drogue en Espagne s’adaptent rapidement aux circonstances. Ils sont encouragés par une criminalité multiple des mafias de l’Est et par le boom phénoménal de la marijuana. Le trafiquant passe désormais incognito et il fuit des figures emblématiques et des noms de famille d’antan avec un seul objectif : éviter toute interruption de son « business ». Les rouages de la production, de la réception et de la distribution sont assez bien huilés. « Plus uniquement en Espagne, mais dans le monde entier, il s’agit d’un espace sans limites qui ne peut que s’agrandir et dont la solution, si elle existe, est complexe », met en garde José Ramón Noreña, procureur antidrogue et responsable numéro un dans ce domaine depuis quatorze ans. « Nous sommes uniquement en mesure d’empêcher que ce système remplace ou concurrence l’Etat. », confie un haut dirigeant de l’Unité de lutte contre les drogues et la criminalité organisée au sein de la Police nationale. Premier volet d’une série de cinq enquêtes.

