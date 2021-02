La Norvège limite la contraction de son économie à 2,5% en 2020

"Les comptes préliminaires montrent que la contraction en 2020 a été somme toute inférieure à ce que nous craignions lorsque les restrictions étaient à leur apogée en mars et avril de l'an dernier", a commenté Pål Sletten, un responsable de SSB.

"Il s'agit cependant du plus fort ralentissement annuel mesuré pour l'économie continentale depuis le début des estimations en 1970, et c'est probablement le plus grand ralentissement économique depuis la Seconde guerre mondiale", a-t-il précisé.