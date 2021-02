Bumble, appli où les femmes font le premier pas, a fait chavirer Wall Street

Les applications de rencontres connaissent un immense succès depuis que la pandémie a mis à l'épreuve des millions de célibataires aux Etats-Unis et dans le monde.

Bumble a offert 50 millions d'actions au prix de 43 dollars, ce qui lui a permis de lever plus de 2 milliards de dollars. La Bourse de New York a accueilli le titre "BMBL" à bras ouverts: il a gagné 63,51% à 70,31 dollars à l'issue de sa première séance, donnant à la société une capitalisation de 13 milliards.

Un des acteurs les plus connus du secteur, Match, propriétaire des rivaux de Bumble que sont Tinder et Meetic, a vu son action multipliée par cinq à Wall Street depuis le mois de mars et le déclenchement de l'épidémie aux Etats-Unis.