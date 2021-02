L’étonnante préparation d’avant-match de Novak «Spider-Man» Djokovic à l’Open d’Australie (vidéo)

L’Open d’Australie va brûler de passion ce vendredi soir (9h, ce matin en Belgique) : Nick Kyrgios qui défie Dominic Thiem, 3e mondial et finaliste l’an dernier, c’est l’affiche du 3e tour de cette édition ! Et les organisateurs australiens ne l’ont pas placée sur la fameuse Rod Laver Arena. Non, ils ont opté pour la plus petite, mais bruyante, John Cain Arena qu’adore justement le bouillant Nick. Le retour du public dans les stades de tennis ne pouvait pas mieux tomber : bienvenue en enfer, Dominic Thiem…