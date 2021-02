Les ports d'Anvers et de Zeebrugge vont s'unifier (2)

Les administrations portuaires sont en pourparlers depuis longtemps. Elles avaient annoncé en 2019 l'entame de négociations sur une éventuelle fusion.

"C'est un jour magnifique pour la Flandre", a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon dans un message vidéo posté sur ses réseaux sociaux. Il évoque une nouvelle "bouleversante dans le sens positif du terme".

La fusion va dans le sens de ce que le gouvernement flamand souhaitait depuis un certain temps déjà. Sur le plan économique, "Bruges et Anvers sont des marques très fortes. L'alliance des deux ports va contribuer à la relance de l'économie flamande", se réjouit le N-VA. Selon un tweet du ministre-président, la nouvelle entité portera le nom de "Port of Antwerp-Bruges".