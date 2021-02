Vingt-cinq employeurs bruxellois récompensés pour leur politique de diversité

"Et ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans cette voie", souligne le bureau régional pour l'emploi.

Les actions du plan diversité sont déterminées à partir d'un ou plusieurs des groupes bénéficiaires de la politique de diversité bruxelloise (origine, âge, handicap, scolarité et genre) et des domaines d'intervention (recrutement et sélection, gestion du personnel, communication interne et positionnement externe).