Le Bayern Munich 2020 plus fort que le FC Barcelone 2009? Pep Guardiola lance un défi au club allemand

Le Bayern Munich a achevé jeudi un Grand chelem de six titres consécutifs en moins d’un an, en remportant la finale du Mondial des clubs au Qatar 1-0 contre les Tigres (Mexique). Les Allemands rejoignent dans l’Histoire le FC Barcelone de 2009, la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, championnat et supercoupe nationale, Ligue des champions, supercoupe d’Europe et Mondial des clubs. De quoi donner des idées à Pep Guardiola qui veut départager les deux clubs.

L’entraîneur espagnol, qui était à la tête du Barça en 2009 et qui est également passé par Munich (2013-2016), a tenu à saluer son ancien club pour cet exploit. « Un grand bravo à toute la famille du Bayern pour tous ces succès, d’être le club champion du monde et surtout pour ces six trophées », a déclaré Guardiola dans une vidéo partagée par le club allemand. « Je suis tellement fier. Félicitations à vous tous et spécialement à Hansi (Flick, l’entraîneur, ndlr), les joueurs et le staff pour cette chose incroyable. »