Université de Namur: les candidats à l’élection rectorale sont connus

La campagne électorale de l’université de Namur peut enfin débuter. L’assemblée générale de l’UNamur a validé, ce vendredi, les candidatures au poste de recteur. À la suite de l’appel à candidature lancé début janvier, deux candidats ont manifesté leur intérêt pour le poste. En lice pour succéder à Naji Habra dont le mandat s’achève le 13 septembre 2021, on retrouve une femme et un homme : Annick Castiaux et Alain de Crombrugghe. Les candidatures pouvaient directement provenir de professeurs de l’établissement ou être suscitées, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Institution, par des membres de l’Assemblée générale ou par le Père Provincial des jésuites.

Vice-rectrice à l'Enseignement, Annick Castiaux connaît déjà bien les responsabilités académiques. Cette docteure en physique a commencé son parcours comme chercheuse au Laboratoire de Physique du Solide avant de rejoindre le secteur privé. Après quelques années de consultance en gestion de l'informatique, elle rejoint l'UNamur pour développer le programme d'ingénieur de gestion et initier des recherches en gestion de l'innovation. Depuis 2002, elle enseigne la gestion des technologies et de l'innovation.

Face à elle, Alain de Crombrugghe. Docteur en Sciences économiques de Harvard et professeur d’économie à la Faculté des sciences économiques sociales et de gestion de l’UNamur depuis 1993, il a participé à la création du master en économie internationale et du développement, puis au master en économie commun avec l’UCL. Doyen de la faculté de 2007 à 2011 et de nouveau depuis 2018, il est l’un des coauteurs de la réforme pédagogique « Learning by doing » de tous les programmes de la Faculté.