Réduction d’impôt, chômage : le gouvernement prolonge les mesures de soutien et prépare la réouverture

« On a presque deux économies aujourd’hui », a souligné le Premier ministre : des secteurs dont l’activité se déroule de manière habituelle et d’autres qui sont fermés ou fortement restreints. « Cela se reflète dans le fait que 270.000 travailleurs sont encore en chômage temporaire, 20 % des ménages subissent une perte de revenus de plus de 10 % et que des secteurs sont fermés depuis presqu’un an ».