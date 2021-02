Procédure de destitution de Trump: les avocats de Donald Trump visent un acquittement rapide

Le président Joe Biden, qui a passé plus de 35 ans sur les bancs de la Chambre haute du Congrès, s’est dit « impatient » de voir ce que ses « amis » républicains feraient lors du vote qui pourrait intervenir ce week-end, espérant qu’ils prendraient « leurs responsabilités ».

« Le président (Donald Trump, ndlr) est très optimiste », a affirmé jeudi sur Fox News l’un de ses avocats, David Schoen, en promettant un court exposé, de moins de quatre heures, devant les cent sénateurs, juges, jurés et témoins de ce procès historique. « Comme je le disais depuis le début de ce truc, ce procès n’aurait jamais dû arriver et s’il devait se produire, il devrait être aussi court que possible, compte tenu de l’absence totale de preuves », a-il asséné.