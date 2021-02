Coronavirus - L'emploi et le taux de chômage ont été impactés en Hainaut en 2020

Les premiers chiffres sociaux-économiques en province de Hainaut annoncent un impact de la crise sanitaire au niveau de l'emploi et du chômage. Les chiffres en seront toutefois précisés par les instances hainuyères dans le courant du mois de mars.

Dans les premières données chiffrées, on peut, notamment, noter que le chômage en Hainaut a augmenté entre 2019 et 2020. On a également enregistré une baisse des emplois au 2e trimestre 2020.

Le taux de création d'entreprises était en baisse en 2020, de même que le taux de faillites, en baisse en fonction du moratoire. "Le chômage est passé à 13,8 % (contre 12,6 % en 2019), le chômage temporaire a augmenté, contrairement aux heures de travail prestées en 2020" , ont indiqué à Belga les instances du Hainaut.