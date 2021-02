Les vins de Bordeaux encore en recul en 2020, mais des "indicateurs encourageants

Aux raisons structurelles qui handicapent les vins de Bordeaux depuis quelques années (baisse du marché chinois, moindre appétence du consommateur pour le vin rouge -84% de la production bordelaise- et baisse de fréquentation des grandes surfaces au profit des petits points de vente) s'est ajouté en 2020, comme pour tous les vignobles, l'effet de la pandémie de Covid-19.

Celle-ci a fortement touché les restaurants, les bars et l'événementiel et a perturbé les exportations, sans compter l'application de taxes par l'administration Trump aux Etats-Unis, la crise politique à Hong Kong et les incertitudes de dernière minute autour du Brexit.