«Heureux et fier de prolonger dans mon club de cœur»: Mehdi Carcela réagit après sa prolongation au Standard

Le Standard de Liège a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de Mehdi Carcela, sans toutefois en préciser la durée.

« Al Hamdoulilah!!! Heureux et fier de prolonger dans mon club de cœur avec des vrais supporters qui donnent leurs vies pour ce club. Pour ceux-là je continuerai à tout donner… et plus encore ! Soyez prêt!!! On va tout donner », s’est ensuite enthousiasmé Carcela sur ses comptes Twitter et Instagram.