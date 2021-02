Liège Airport a la «ferme intention» de se constituer partie civile

Lors d’une nouvelle réunion vendredi, le conseil d’administration a poursuivi ses travaux relatifs au développement de l’aéroport et « a traité les mesures complémentaires en matière de gouvernance et de renforcement des processus de contrôle interne », indique-t-il. Concernant les contrats de consultants, l’examen est en cours et les décisions ad hoc seront prises, lorsque les vérifications nécessaires auront pu être effectuées, ajoute Liège Airport.