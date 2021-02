Elise Mertens se qualifie aisément pour les 8es de l’Open d’Australie: «Le stade est vide, mais je sais qu’en Belgique, on me soutient!»

Sur le coup de 18h, ce samedi à Melbourne, un énorme cri a déchiré le silence désormais imposé sur la Rod Laver. Elise Mertens venait de lâcher un terrible revers le long de la ligne pour s’offrir un ticket pour les huitièmes de finale et la fameuse deuxième semaine à l’Open d’Australie. La Limbourgeoise concluait de la sorte une superbe prestation où elle a complètement étouffé de sa confiance une Belinda Bencic (12e mondiale) rapidement perdue sur le Central. La Suissesse a été balayée 6-2, 6-1 en 1h02, saoulée par les coups de notre compatriote, et notamment un service en mode pilonnage. Elise Mertens a pris 20 points sur 24 sur sa première balle et 9 sur 11 sur sa deuxième (7 aces au total) : des statistiques tout bonnement exceptionnelles !

On regrettera juste qu’aucun public n’ait pu assister à la démonstration belge du jour sur la Rod Laver Arena. « Je suis parvenue à me mettre dans ma propre bulle et mon service a tellement bien fonctionné qu’il m’a offert un vrai avantage. C’était un bon jour au boulot… », expliquait une Elise Mertens évidemment ravie de se qualifier pour son… huitième huitième de finale (en 16 Grands Chelems au total), son troisième à Melbourne Park ! « Ce sont à nouveau des conditions particulières. Le stade est vide, mais je sais qu’en Belgique, devant la télévision, on me supporte énormément, je reçois beaucoup de messages, et ça me donne aussi un fameux coup de boost. Et puis peu importe, le tennis est ma passion. J’adore jouer ! »