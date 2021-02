Cinq Belges dans le Top 50 des meilleurs jeunes footballeurs du monde selon L’Equipe (vidéos)

Le journal L’Equipe a dévoilé ce vendredi l’intégralité de sa liste des cinquante meilleurs joueurs du monde né après le 1er janvier 2001. Si la tête du classement est occupée par Ansu Fati, la pépite du FC Barcelone, cinq jeunes Belges ont trouvé une place dans ce Top 5.

Le meilleur classé est Yari Verschaeren. Le joueur d’Anderlecht, actuellement sur la touche en raison d’une blessure à la cheville, occupe la 7e place. « Doté d’une bonne technique, friand de l’extérieur, il épate par son jeu simple et efficace », résume le journal.

Un peu plus loin dans la hiérarchie se trouve Charles de Ketelaere (Club de Bruges), qui est 21e, suivi par Jérémy Doku (Rennes), 22e. Aster Vranck (Malines) et Nicolas Raskin (Standard) complètent le quintet belge en se classant respectivement 40e et 44e.