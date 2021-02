Météo: dernière journée froide et glaciale

Malgré un soleil généreux en journée, le temps restera froid ce samedi avec des températures comprises entre -3 et +2 degrés, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle et des plaques de glace qui se reforment après la fonte, prévient l’IRM, plaçant l’ensemble du territoire en alerte jaune entre 05h00 et 10h00 samedi et entre 19h00 samedi et 10h00 dimanche.

Ce samedi soir et dans la nuit, le temps restera sec mais quelques champs nuageux transiteront par moments sur le pays. De belles éclaircies seront aussi possibles. Les minima oscilleront entre -4 et -8 degrés en de nombreux endroits et pourront encore descendre localement jusqu'à - 12 degrés en haute Ardenne. Le vent sera modéré de sud-est, parfois assez fort sur les crêtes ardennaises.

Des températures positives dimanche

Dimanche, la journée débutera sous le soleil, avant l’arrivée de nuages d’altitude à partir de l’ouest en cours de journée. Après une matinée encore très froide, les températures remonteront l’après-midi aux alentours de 5 ou 6 degrés sur l’ouest et le centre du pays.