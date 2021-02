Kevin De Bruyne encensé par une légende du milieu de terrain: «C’est un grand champion, j’aime sa science du ballon» (vidéo)

Kevin De Bruyne ne cesse d’épater son monde. Même si le Diable rouge est pour le moment éloigné des terrains en raison d’une blessure, il enregistre déjà cette saison 15 assists et un but en 23 matches toutes compétitions confondues. Ses performances lors de ces dernières années, avec notamment l’égalisation du record de passes décisives de Thierry Henry (20) en une saison en Premier League, De Bruyne s’est installé comme l’un des meilleurs milieux de terain du monde. Et pour certains, il est même le maître à l’heure actuelle.

C’est l’avis en tout cas de Clarence Seedorf. L’ancien joueur de l’Ajax, du Real Madrid ou encore de l’AC Milan, s’est exprimé sur le site internet de l’UEFA à ce sujet. « En ce qui concerne les milieux techniques, Kevin De Bruyne est évidemment l’un de ceux que j’aime toujours regarder jouer, en raison de sa science du ballon », a commenté Il Professore. « Physiquement, nous ne sommes pas pareils, mais cette façon de réfléchir ressemble beaucoup à la mienne. Quand je le vois faire ses choix de passes… je l’aime beaucoup ; je trouve que c’est un grand champion. »