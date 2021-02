Les caisses sont vides chez Neckermann

Les magasins Neckermann sont toujours fermés et l'entreprise ne génère donc aucun chiffre d'affaires. Et même si le personnel est au chômage temporaire, certains coûts demeurent comme les loyers et le plan de remboursement convenu dans le rééchelonnement de la dette, ajoute la représentante syndicale. Celle-ci craint la faillite sans capitaux provenant d'Espagne ou d'un nouvel investisseur.