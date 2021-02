Zinédine Zidane futur sélectionneur de l’Équipe de France? «Cela peut devenir une possibilité», admet l’entraîneur du Real Madrid

Alors que le patron de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a déclaré ce samedi dans une interview accordée à RTL qu’il voyait en Zinédine Zidane le successeur idéal de Didier Deschamps en équipe de France, un choix qui irait « dans le sens de l’histoire », le coach du Real Madrid n’a pas tardé à lui répondre en conférence de presse.

« C’est une question d’opportunité. Cela fait près de 20 ans que je suis au Real Madrid, le club m’a donné l’opportunité d’entraîner cette grande équipe. C’est quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Je suis concentré sur ce qu’il se passe ici pour l’instant. On verra bien pour le futur », a rappelé Zidane avant d’avouer que cela restait une réelle possibilité.

« De toute façon, on a une bonne relation avec Le Graët, on se connaît depuis 1998 quand il était à la Ligue. L’équipe de France, ça peut être un objectif plus tard, je l’ai déjà dit il y a dix ans quand j’ai commencé à entraîner. Cela peut devenir une possibilité un jour. Aujourd’hui, je suis ici et c’est mon devoir de penser au Real Madrid ».