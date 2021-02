Liverpool explose après avoir mené face à Leicester, et concède une troisième défaite consécutive (vidéos)

Plus rien ne va à Liverpool. Les Reds ont concédé ce samedi leur troisième défaite consécutive en Premier League sur la pelouse de Leicester (3-1).

Alors qu’ils avaient pourtant réussi à ouvrir le score après un coup de génie de Salah et Firmino (67e), les hommes de Jürgen Klopp se sont complètement effondrés en six minutes. Maddison a d’abord ramené les Foxes au score (79e), avant que Vardy ne profite d’une nouvelle erreur d’Alisson pour donner l’avantage à Leicester (81e) et que Barnes ne fasse le break pour les Foxes (85e).