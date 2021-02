Abdoulaye Diaby avant Cercle Bruges – Anderlecht: «L’équipe tourne bien»

En football, la vérité d’un jour n’est pas spécialement celle du lendemain. Anderlecht est bien placé pour le savoir. Fortement décriés à la fin du mois de janvier après avoir totalisé un bilan de 6 points sur 21 depuis la reprise, les Bruxellois ont spectaculairement redressé la barre, en trois rencontres à peine, prenant la mesure successivement du FC Liège, de Genk et de l’Union Saint-Gilloise. Trois succès qui permettent aux Mauves de se relancer en championnat et de se hisser en quarts de finale de la Coupe de Belgique où ils rencontreront le Cercle de Bruges début mars, le même adversaire qu’ils affronteront ce dimanche soir. Et pour ne rien gâter, les Bruxellois y ont ajouté la manière. « Le coach a mis en place un plan de jeu qui fonctionne bien. On a pu le constater contre Genk et l’Union », déclare Abdoulaye Diaby, prêté à Anderlecht par le Sporting Lisbonne. « Certes, j’ai pu remarquer lors de mon arrivée qu’il y avait beaucoup de jeunes mais ils ont de l’envie et sont très à l’écoute. L’équipe tourne bien et il va falloir continuer de cette façon-là. »

Car pour valider leur ticket dans le top 4, le chemin est encore long et parsemé d’embûches pour les Anderlechtois, qui devront s’appuyer sur ce qui fait désormais leur force : une bonne assise défensive (avec cinq buts pris depuis la reprise, ils ont la meilleure défense de l’élite en 2021) et une attaque performante.

Diaby, 1ers buts depuis juillet

Sur ce deuxième point, Abdoulaye Diaby n’y est pas étranger puisque, contre l’Union, il a inscrit ses deux premiers buts pour le compte du RSCA. Petit à petit, il retrouve d’ailleurs ses couleurs d’antan. « Cela m’a fait évidemment plaisir de scorer car cela faisait longtemps (ndlr : il n’avait plus marqué depuis le 25 juillet 2020, c’était avec Besiktas en championnat turc). J’avais un peu oublié cette sensation. Je sais toutefois que je ne suis pas encore à 100 %, mais je suis patient et je travaille. »