Isaac Kimeli explose son record personnel avec un super chrono sur 3.000m à l’IFAM de Gand : «Ça promet pour l’Euro»

Le record de Begique est en effet la propriété de Mohammed Mourhit, en 7:38.94.

«Je ne m’attendais pas du tout à ce chrono», a avoué Isaac Kimeli, touché par le coronavirus en décembre. «A l’entraînement, c’est vrai, cela se passe bien, mais de là à courir plus vite de 7 secondes deux semaines plus tard, cela me surprend. C’est aussi plus vite que mon record en plein air. Cela promet pour l’Euro parce que mon niveau va encore augmenter», a ajouté Isaac Kimeli déjà qualifié pour les championnats d’Europe du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne. «J’espère aller en finale. C’est mon objectif vu que je n’aurai plus de courses d’ici là, ni les championnats de Belgique de cross.»